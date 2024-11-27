Що входить в одноразові додаткові види грошового забезпечення військових

Потрібно відповідати певним умовам

Окрім щомісячних додаткових виплат, які передбачені в грошовому забезпеченні військового, їм також можуть здійснюватись одноразові додаткові види виплат.

До таких виплат належать винагороди та допомоги. Про це йдеться у наказі "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

До одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців належать:

Винагороди — одноразові виплати за виконання спеціальних завдань під час проходження військової служби. Вони призначаються військовослужбовцям, які виконують службові або бойові завдання в умовах підвищеної небезпеки. Таке нарахування охоплюють дії, що вимагають спеціальних навичок або виконання завдань у середовищах високого ризику (стрибки з парашутом, розмінування, тралення мін, водолазні роботи, бойове чергування) або завдання, що виконуються в особливі періоди (воєнний стан;

Допомоги – періодичні одноразові виплати військовослужбовцям для забезпечення їх соціально-матеріального становища, адаптації до служби, підтримки здоров’я та вирішення особистих і побутових питань. Їм також надається допомога при підписанні першого контракту, для оздоровлення, для вирішення соціально-побутових потреб та при звільненні з військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де військові можуть отримати до 50 тис. грн на спорядження.