Чи збільшиться грошове забезпечення військових до кінця 2024

У бійців є зафіксовані суми місячних виплат і вони не виростуть до кінця поточного року

Для українських військових передбачено нарахування грошового забезпечення, що складається з посадового окладу, доплати за військове звання, надбавки за вислугу років, додаткових та одноразових виплат.

Військовим ЗСУ чи іншим роду військ виплачують різні суми грошового забезпечення. Наприклад у Силах соціальних операцій рекрут без додаткової винагороди отримує майже 35 400 гривень, як йдеться у Міноборони України.

Наразі мінімальне грошове забезпечення бійця складає 20 130 гривень.

Варто нагадати, що захисники в Україні можуть щомісячно отримувати додаткові винагороди, які почали діяти після введення воєнного стану у 2022 році. Їх розмір коливається від 30 до 100 тисяч гривень.

Найбільша сума передбачена військовим, що беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Водночас підвищення місячних виплат для бійців у 2024 році не відбудеться, адже відсутня будь-яка інформація щодо цього, наприклад немає урядових постанов чи законів про проведення майбутньої індексації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримати допомогу в розмірі грошового забезпечення.