Від 20 до 50 тис. грн для військових на спорядження. Кому та де можна подати заяву

Нарахування виплати триває з початку року

Військові в Україні до свого грошового забезпечення можуть отримати певні одноразові виплати, наприклад на спорядження.

Таке нарахування здійснюватиметься в Івано-Франківську. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Він нагадує, що в Івано-Франківську військові можуть отримати кошти на амуніцію. Її сума складає 20 тисяч гривень. Водночас якщо вони несуть службу на передовій, то бійці мають право на 50 тисяч гривень.

Після прийняття рішення щодо виплати для військових на спорядження на виконкомі, ще 746 захисників отримають допомогу на суму 21 660 000 гривень. З початку 2024 року таке нарахування виділили для 5316 військовослужбовців на загальну суму 164 640 000 гривень.

Аби заявнику отримати її, їм необхідно звернутись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) громади, а заяву можна подати онлайн на сайті ЦНАПу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які щомісячні додаткові виплати до грошового забезпечення можуть отримати військові.