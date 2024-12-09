Как военному высчитать свое денежное обеспечение: ответ Минобороны

Чтобы узнать сумму ежемесячных и дополнительных выплат бойцы могут использовать онлайн-калькулятор

Военнослужащим в Украине ежемесячно выплачивают денежное обеспечение. В него входят разные выплаты, в том числе должностной оклад, доплата за воинское звание, надбавка за выслугу лет и т.д. Чтобы посчитать точную сумму начисления, Министерство обороны разработало онлайн-калькулятор.

Минобороны запустило сайт социального обеспечения и поддержки для военных, а также их семей. Об этом говорится в сообщении центрального органа исполнительной власти.

Используя его, военный может рассчитать свое ежемесячное начисление по основным видам выплат для бойцов Вооруженных Сил Украины.

В то же время на нем также можно узнать следующую информацию:

порядок начисления и выплаты денежного обеспечения;

начисление единовременной помощи в случае установления инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;

другие социальные гарантии военнослужащим и членам их семей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что входит в одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения военных.