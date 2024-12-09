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Как военному высчитать свое денежное обеспечение: ответ Минобороны

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Военные во время боевых действий
Военные во время боевых действий. Фото Генштаб ВСУ

Чтобы узнать сумму ежемесячных и дополнительных выплат бойцы могут использовать онлайн-калькулятор

Военнослужащим в Украине ежемесячно выплачивают денежное обеспечение. В него входят разные выплаты, в том числе должностной оклад, доплата за воинское звание, надбавка за выслугу лет и т.д. Чтобы посчитать точную сумму начисления, Министерство обороны разработало онлайн-калькулятор.

Минобороны запустило сайт социального обеспечения и поддержки для военных, а также их семей. Об этом говорится в сообщении центрального органа исполнительной власти.

Используя его, военный может рассчитать свое ежемесячное начисление по основным видам выплат для бойцов Вооруженных Сил Украины.

В то же время на нем также можно узнать следующую информацию:

  • порядок начисления и выплаты денежного обеспечения;
  • начисление единовременной помощи в случае установления инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;
  • другие социальные гарантии военнослужащим и членам их семей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что входит в одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения военных.

Теги:
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