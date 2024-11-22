Чи відрізняється грошове забезпечення контрактників та мобілізованих

Які ще виплати передбачені для них

Українці під час воєнного стану можуть бути мобілізовані або підписати контракт. Сума грошового забезпечення кожного з них однакове.

Сума щомісячної виплати залежить від посади, звання, тривалості та умов служби, а також від додаткових виплат. Про це повідомила пресслужба Житомирського обласного ТЦК та СП.

Згідно з даними, такі військові можуть отримати виплати за укладання першого контракту, сума якого складає для:

Рядового складу: 24 224 грн;

Сержантського і старшинського складу: 27 252 грн;

Офіцерського складу: 30 280 грн.

Водночас контрактникам та мобілізованим можуть нараховувати по 100 тисяч гривень, якщо беруть участь в активних бойових діях, 70 тисяч гривень за кожні 30 днів служби в бойових діях, а також на 50 тисяч гривень, у разі виконання завдання у складі військового органу управління.

Крім того, ФОПи під час військової служби можуть не закривати й не платити соціальний податок та внесок. Аби це зробити, військовому потрібно подати заяву та копію військового квитка до податкового органу. Після демобілізації підприємницьку діяльність можна поновити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли мобілізованим починають виплачувати грошове забезпечення та з чого воно складається.