Які щомісячні додаткові виплати до грошового забезпечення можуть отримувати військові

Це передбачено наказом

Українські військові мають право на щомісячне грошове забезпечення. Воно складається з основних, додаткових та одноразових виплат.

Водночас щомісячні додаткові виплати містять в собі одразу 6 різних нарахувань. Про це йдеться у наказі "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

До таких нарахувань належать:

Посадовий оклад для військових, які проходять військову службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;

для військових, які проходять військову службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний; Надбавки — виплати за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання, військовослужбовцям-донорам. Мінімальна надбавка за особливості проходження служби виплачується в розмірі 65% посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років;

— виплати за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання, військовослужбовцям-донорам. Мінімальна надбавка за особливості проходження служби виплачується в розмірі 65% посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років; Доплати — виплати за здобутий науковий ступінь, наприклад, кандидата наук або доктора наук, а також за отримане вчене звання, наприклад, доцента чи професора. Військовослужбовці, які обіймають визначені посади, можуть отримати додатково від 5% до 10% посадового окладу, залежно від рівня досягнень у науковій та професійній діяльності;

— виплати за здобутий науковий ступінь, наприклад, кандидата наук або доктора наук, а також за отримане вчене звання, наприклад, доцента чи професора. Військовослужбовці, які обіймають визначені посади, можуть отримати додатково від 5% до 10% посадового окладу, залежно від рівня досягнень у науковій та професійній діяльності; Винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту. Військовослужбовці, які працюють із кіберзахистом, отримують винагороду, що може становити до 100% посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років залежно від рівня виконуваних завдань.

військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту. Військовослужбовці, які працюють із кіберзахистом, отримують винагороду, що може становити до 100% посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років залежно від рівня виконуваних завдань. Винагорода за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду);

за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду); Премія — щомісячна виплата військовослужбовцям відповідно до їхнього особистого внеску у загальні результати служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким трьом категоріям військових передбачено грошову допомогу.