Работать или быть на пенсии: что выгоднее

Работающие пенсионеры могут одновременно получать заработную плату и пенсионное начисление

В Украине пожилые лица, достигшие определенного возраста и имеющие норму страхового стажа для оформления пенсии, могут продолжить работать. В таком случае их выплаты будут больше.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры, которые по собственному желанию решили продолжить работу, будут получать одновременно заработную плату и пенсию.

Лица, отсрочившие свой выход на пенсию, должны уведомить об этом Пенсионный фонд Украины, чтобы тот не забрал с них 20% от пенсии. Это нужно сделать и в случае увольнения.

Одновременно, согласно статистике ПФУ, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине средняя пенсия для работающих пожилых лиц составляла 5661,05 гривны. Уже с октября текущего года средний размер такой выплаты составляет 6257,96 гривны. То есть за 10 месяцев начисление выросло на 596,91 гривны.

В то время как средняя пенсия для пенсионеров в январе была 5385,25, а в октябре — 5851,86 гривны. Разница составила 466,61 гривны.

Так что пенсионерам действительно выгодно получать выплаты, если они работают, ведь им также предусмотрено начисление заработной платы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пенсионеры могут почти вполовину увеличить свои выплаты.