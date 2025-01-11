Кота з рідкісним забарвленням за ціною авто продають в Чернівцях (фото, відео)

Бенгальські кішки схожі на мініатюрних леопардів

Елітні та породисті коти можуть коштувати сотні тисяч гривень. Бенгальське кошеня із рідкісним забарвленням "червоне золото" в Чернівцях пропонують придбати за 200 тисяч гривень, що еквівалентно вартості деяких автомобілів.

В оголошенні вказано, що ці кошенята пропонуються як хатні улюбленці або для розведення. Наразі вони проходять фазу фаззингу, коли хутро ще не набуло остаточного вигляду, проте в дорослішому віці матимуть рідкісне забарвлення. Як приклад — показують попередній виводок.

Батьки дорогих кошенят також мають специфічне забарвлення

Бенгальські коти – дуже цікава порода, яка виглядає як мініатюрні леопарди завдяки своїй яскравій плямистій або мармуровій шубі. Їхня шерсть коротка, блискуча, дуже м’яка на дотик. Бенгальські коти мають унікальний "гліттер" – особливий блиск шерсті.

Червоне золото — це один із найцінніших і найрідкісніших варіантів забарвлення шерсті бенгальських котів. Цей окрас має відтінки, що нагадують розкішне золото з червоним або мідним відливом.

Котеня бенгальської кішки Мідний колір шерсті

Такі коти дуже соціальні, люблять воду та активні ігри. Бенгали дуже "розумні" й легко навчаються. Їх можна привчити гуляти на повідці та виконувати трюки. Для того, щоб тварина гарно себе почувала та зберегла красу шерсті потрібне спеціальне харчування.

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