Пенсіонер може самостійно збільшити собі виплату в половину: за яких обставин

Відсоток, за яким нараховуватиметься надбавка, різний

Пенсії в Україні можна збільшити не тільки державними щомісячними надбавками, а й за допомогою пізнього виходу на відпочинок. У такому разі виплата може значно вирости.

Як йдеться у Пенсійному фонді України, згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо пенсіонер вийде пізніше на відпочинок і буде працювати, то його сума збільшиться. Нарахування його пенсії за віком робитимуть на основі додаткового страхового стажу.

Якщо пенсіонер після 60 років вирішить працювати надалі, то його розмір виплати збільшиться:

на 0,5% — за повний місяць отриманого додаткового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відтермінування виходу на заслужений відпочинок на термін до 60 місяців;

на 0,75% — за повний місяць стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення 60-річного віку, в разі відтермінування виходу на пенсію на термін більш ніж 60 місяців.

Тому, якщо вихід на пенсію був відтермінований менше, аніж на 60 місяців, то за кожен додатковий рік буде гарантована надбавка до пенсії у розмірі 6%, а за два — 12%. Водночас за шість додаткових років, тобто 72 місяці, надбавка складатиме 54%.

Варто зауважити, що до пенсії зараховуватимуться тільки повні місяці роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з пенсіонерів можуть здійснити надбавку в потрійному розмірі.