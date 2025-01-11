Житель Кривого Рогу вкрав в сусіда перфоратор: як його покарали

Раніше він вже був судимий

Суд у місті Кривий Ріг виніс вирок чоловіку, який вкрав у сусіда перфоратор. Це сталося у вересні 2024 року.

Як стало відомо з реєстру судових рішень, житель Кривого Рогу вийшов на вулицю з інструментами — перфоратором та шуруповертом. Проте йому знадобилося ненадовго повернутися додому й він попросив сусіда пригледіти за інструментом, залишивши його на лавці біля під'їзду.

Проте той вирішив привласнити його. Чоловік втік з майном сусіда та розпорядився ним на свій розсуд. Вартість перфоратора — 3 567 гривень, а шуруповерта — 2 967. Чоловік є неодруженим, не має на утриманні дітей та раніше вже був судимий двічі.

Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду про це з прокурором. Його "щире каяття" суд врахував як пом'якшувальну обставину. Суд визнав його винним та у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.185 КК України та призначив підсудному покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. На підставі ст.75 КК України обвинуваченого звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на один рік. Таким чином, крадій інструменту потрапить за грати на 5 років, якщо протягом року знов вчинить кримінальне правопорушення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як суд покарав чоловіка, який вкрав генератор. Він поцупив прилад з кіоску "Шаурма" на вулиці Михайла Драгоманова у Києві.