Активного пенсіонера шукають на роботу з хорошою зарплатнею у Львові

Зарплата достойна

В Україні з'являється все більше вакансій для пенсіонерів. Зокрема у Львівській області їм пропонують роботу помічника людини, яка займається продажем.

Відповідну пропозицію розміщено на популярному сайті оголошень. Приватний підприємець шукає відповідального та тямущого помічника та пропонує заробітну плату 26 тисяч гривень на місяць. Його діяльність пов'язана зі збутом товарів у великих кількостях.

Він зазначив, що готовий взяти на роботу пенсіонера чи студента. Головне, чого підприємець очікує від свого майбутнього помічника — відповідальність і готовність навчатись.

Варто зазначити, що через наслідки війни в Україні є проблеми з кадрами. Багато чоловіків було мобілізовано, також велика кількість жінок виїхала за межі країни. Тому літні люди, які мають здоров'я та бажання, можуть знайти додатковий заробіток. Наприклад, у Дніпрі готові взяти пенсіонера для роботи комплектувальником. Пропонується зарплата 18 тисяч гривень та офіційне працевлаштування.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні шукають людей для роботи з відрядженнями до Туреччини та Болгарії. Беруть пенсіонерів, якщо ті відповідають вимогам.