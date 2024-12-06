Деякі пенсіонери розраховують на шестимісячну виплату, але є одна умова

Є одна важлива обставина, за якої ПФУ здійснить шестикратне нарахування

Для пенсіонерів, які змінюють своє місце проживання, передбачено нарахування в розмірі їх шестимісячної виплати.

Порядок такої виплати регулюється законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає Пенсійний фонд. Шестимісячна сума здійснюється тільки перед виїздом.

Згідно з даними, на таке нарахування мають право літні особи, що виїжджають за кордон на постійне місце проживання.

Аби отримати її, заявнику необхідно звернутись до відділу Пенсійного фонду за місцем постійного проживання та написати відповідну заяву. Крім неї, йому потрібно подати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Виплата має здійснитись Пенсійним фондом шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача в банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям можна отримати пенсію замість іншої людини.