ВПО тепер мають пріоритет у наданні компенсації за зруйноване житло

Компенсація за зруйноване майно у першу чергу надаватиметься переселенцям

В Україні діє програма "єВідновлення", якою передбачено надання компенсації за знищене майно. Тепер внутрішньо переміщені особи мають право на першочергове надання виплати або сертифікату.

Згідно зі законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна", який був підписаний президентом України Володимиром Зеленським, ВПО отримали пріоритетне право на житлові сертифікати. Критерії визначатиме Кабінет міністрів Україні, як повідомила пресслужба Верховної Ради у Telegram.

Водночас цим законом передбачено можливе направлення близько 15 мільярдів гривень залишку бюджетних коштів у 2024 році на програму "єВідновлення".

Варто нагадати, що цю компенсацію можуть отримати власники майна, якщо їх житло:

Зруйновано через бойові дії після 24 лютого 2022;

Розміщено на території, що не була окупована до 24 лютого 2022 року;

Не підлягає відновленню;

Як пояснюють в "Дії", програма ділиться на два етапи — отримання сертифіката на придбання нової домівки чи грошові виплати на самостійну відбудову. Однак особа може отримати або сертифікат, або кошти на будівництво.

Суму, яка буде виплачена, має вирахувати комісія, яка розглядатиме заяву.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителі одного міста отримають допомогу, якщо їх житло постраждало від обстрілів.