Не лише тисяча Зеленського: українці можуть отримати ще одну виплату

Отримати виплати можна буде вже у грудні

Громадяни України зможуть оформити не лише 1000 гривень у рамках програми "Зимова підтримка". Їм нададуть можливість отримати 908 гривень на купівлю книг українською мовою.

Про це повідомив у Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За словами чиновника, оформити ці виплати можна буде впродовж грудня.

Скористатися цією послугою можуть тільки ті українці, яким цьогоріч виповнилося 18 років.

Тим часом пресслужба "Дії" повідомила, що програма виділення 908 гривень охоплює друковану літературу, онлайн-книги та аудіокниги. Партнерами проекту стали Український інститут книги, Міністерство культури та стратегічних комунікацій та Міністерство цифрової трансформації.

"Скоро розкажемо про єКнигу детальніше і поділимось повним списком доступної літератури. Цифровізуємо і популяризуємо українське", — заявили в "Дії".

Сам Михайло Федоров назвав три книги, які він радить прочитати. Ці книги стосуються ефективності, мотивації та історії:

"Без зусиль. Досягайте важливого легше" Ґреґа Маккеона;

"Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну" Барбари Оклі;

"Подолати минуле: глобальна історія України" Ярослава Грицака.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "тисяча Зеленського" поставила під загрозу програму Національний кешбек.