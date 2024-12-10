ВПЛ теперь имеют приоритет в предоставлении компенсации за разрушенное жилье

Компенсация за разрушенное имущество в первую очередь будет предоставляться переселенцам

В Украине действует программа "єВідновлення", (Ред. — в український варіант) которой предусмотрено предоставление компенсации за уничтоженное имущество. Теперь внутренне перемещенные лица имеют право на первоочередное предоставление выплаты или сертификата.

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приоритетном праве некоторых категорий внутренне перемещенных лиц на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества", подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, ВПЛ (ред. ВПО в укр. вар.) получили приоритетное право на жилищные сертификаты. Критерии будет определять Кабинет министров Украины, как сообщила пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

В то же время, этим законом предусмотрено возможное направление около 15 миллиардов гривен остатка бюджетных средств в 2024 году на программу "єВідновлення".

Следует напомнить, что эту компенсацию могут получить собственники имущества, если их жилье:

Разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года;

Размещено на территории, не оккупированной до 24 февраля 2022 года;

Не подлежит восстановлению;

Как объясняют в "Дії" (Ред. — в укр. вар.), программа делится на два этапа — получение сертификата на приобретение нового дома или денежные выплаты на самостоятельное восстановление. Однако человек может получить либо сертификат, либо средства на строительство.

Сумму, которая будет выплачена, должна высчитать комиссия, которая будет рассматривать заявление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жители одного города получат помощь, если их жилье пострадало от обстрелов.