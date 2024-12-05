Жителі одного міста отримають допомогу, якщо їх житло постраждало від обстрілів

Жителям Нікополя, житло яких частково постраждало від обстрілів, передбачена грошова допомога і реєстрація на неї розпочинається 5 грудня

Благодійна організація "Карітас" продовжує здійснювати виплати певним категоріям українців. Наразі вона надається для жителів Нікополя, але за певних умов.

Одноразова грошова допомога від БО становить 10 800 гривень на одну особу. Про це повідомила Нікопольська міська рада.

Хто її може отримати

На неї розраховують нікопольці, чиє житло постраждало від обстрілів після 08.07.2024, що відповідають одному критерію:

люди з інвалідністю 1,2 групи (необхідно подати документ, що підтверджує це);

самотні люди похилого віку 60+ (домогосподарство, яке складається з однієї чи двох осіб, які не мають підтримки рідних працездатного віку);

Реєстрація на виплату має розпочатись 5 грудня 2024 року і заявникам необхідно мати з собою оригінали та роздруковані копії документів:

повідомлення про пошкодження житла після 8.07.24р;

паспорт чи ID-карта + прописка;

⁠свідоцтво про народження, або паспорт дитини;

⁠ідентифікаційний номер;

⁠довідка про фактичне проживання (за необхідністю);

⁠номер IBAN голови домогосподарства;

Подання документів відбуватиметься в приміщенні спортивного комплексу стадіону ім. Куценко, в будні дні, з 08:00 до 15:00.

Згідно з даними допомога надається в рамках проекту Карітас України, який реалізується за підтримки Карітасу Німеччини та Міністерства закордонних справ Німеччини, БФ "Карітас Кривий Рiг", який діє при парафіяльному центрі "Рідна хата" на Парафія Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у місті Кривий Ріг

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з сімей ВПО передбачено грошову допомогу на оренду житла.