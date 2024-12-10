Не кожен собі дозволить: скільки "коштуватиме" місяць та рік страхового стажу у 2025

Українці, яким не вистачає місяцю або року страхового стажу, можуть придбати їх

Якщо літня особа немає достатню кількість страхового стажу, аби вийти на пенсію, то вона може "докупити" місяці або роки. Їх "ціна" залежить від мінімального страхового внеску.

Як пояснили в Пенсійному фонді України, аби до страхового стажу зарахували один місяць роботи, особі потрібно заплатити мінімальний страховий внесок. У 2024 році він складає 1760 гривень, що, своєю чергою, дорівнює 22% від мінімальної зарплати.

У наступному році не очікується ріст мінімальної заробітної плати, тому розмір страхового внеску не буде рости. Відповідно у 2025 році один рік страхового стажу коштуватиме 21 480 гривень.

Хто може докупити страховий стаж:

громадяни України, які досягли 16 років;

особи, що проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

особи з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити свою майбутню пенсію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери розраховують на серйозну надбавку до своїх виплат.