Не каждый себе позволит: сколько будет "стоить" месяц и год страхового стажа в 2025

Украинцы, которым не хватает месяца или года страхового стажа, могут приобрести их

Если пожилой человек не имеет достаточного количества страхового стажа, чтобы выйти на пенсию, то он может "докупить" месяцы или годы. Их "цена" зависит от минимального страхового взноса.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, чтобы в страховой стаж засчитали один месяц работы, лицу нужно заплатить минимальный страховой взнос. В 2024 году он составляет 1760 гривен, что, в свою очередь, равняется 22% от минимальной зарплаты.

В следующем году не ожидается рост минимальной заработной платы, поэтому размер страхового взноса не будет расти. Соответственно, в 2025 году один год страхового стажа будет стоить 21 480 гривен.

Кто может докупить страховой стаж:

граждане Украины, достигшие 16 лет;

лица, проживающие за границей и планирующие получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

лица с низким уровнем официального дохода, желающие увеличить свою будущую пенсию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры рассчитывают на серьезную прибавку к своим выплатам.