Деякі українці за кордоном можуть залишитися без пенсії

Літні особи, що виїхали за межі України, щокварталу отримують свої виплати

Пенсіонери, що спочатку проживали в Україні, а потім виїхали за кордон на постійне місце проживання, все одно отримуватимуть свої щомісячні виплати.

Україна має двосторонні угоди з певними державами про пенсійне забезпечення осіб, які виїхали на ПМП, зокрема з Королівством Іспанія, Латвійською Республікою, Словацькою Республікою, Литовською Республікою, Чеською Республікою, Республікою Болгарія, Португальською Республікою, Естонською Республікою, Республікою Польща. Це пояснюють в "Судово-юридична газета".

Кожна з цих держав регулює виплати пенсій на основі страхового стажу, який було набуто на своїй території. Якщо він був напрацьований на території іншої країни, то стаж враховується лише для визначення права на пенсію.

Такі виплати здійснюються кожні 3 місяці на особистий банківський рахунок пенсіонера або через уповноважені органи держави проживання.

Аби нарахування не припинялось, для пенсіонерів, які проживають в Іспанії, Словаччині, Чехії, Болгарії, Португалії та Польщі, діє обов'язкове щорічне документальне підтвердження факту життя. До 31 грудня кожного року особа повинна надіслати завірену заяву до Пенсійного фонду України. Зразки документа є на порталі ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, для кого з пенсіонерів введуть обов'язкову ідентифікацію.