Виросте розміром з кулак і без хімії: чим підгодувати озимий часник, щоб порадував урожаєм

3 секретні підживлення, які відомі своєю натуральністю та користю

Зірка городньої "попкультури" — часник — хоч і вважається невибагливою рослиною, все ж таки вимагає деякої турботи. При правильному підживленні озимий часник росте швидше, міцнішим і стає стійкішим до хвороб.

Озимий часник висаджують восени — він встигає вкоренитися до морозів і навесні швидко йде в зріст. Завдяки цьому врожай можна отримати раніше, ніж у ярого часнику. До того ж озимий часник зазвичай має більш насичений смак і яскравий аромат. Використовуючи натуральні підживлення, ви досягнете вражаючого врожаю — часник виросте розміром з кулак, пише спадковий агроном у блозі "Жіночі навички".

Чим підгодувати озимий часник навесні

Підживлення 1: Настій коров’яку

Це натуральне добриво, багате азотом і важливими мікроелементами. Таке підживлення сприяє активному зростанню і зміцненню рослин. Для його приготування розведіть коров'як водою в пропорції 1 до 10 і залиште настоюватися на 5-7 днів. Після цього отриманий настій розбавте водою у співвідношенні 1 до 5 та використовуйте для поливу часнику.

Підживлення 2: Деревна зола

Деревна зола для озимого часнику. Фото: Pinterest

У її складі є калій та фосфор, життєво важливі елементи для повноцінного розвитку часнику. Внесіть золу в ґрунт при посадці, а потім використовуйте її як підживлення протягом усього періоду росту. Це сприяє зміцненню коренів та позитивно впливає на смак майбутнього врожаю.

Підживлення 3: Настій кропиви

Беріть свіжу кропиву, залийте її водою та залиште настоюватися на 7–10 днів. Після цього розбавте настій водою у пропорції 1 до 10 та використовуйте для поливу часнику. Такий засіб насичений мікроелементами та чудово допомагає часнику протистояти шкідникам.

Щоб урожай був багатим та смачним, овочі повинні бути посаджені поряд із "друзями". Раніше ми писали, які рослини не можна висаджувати біля помідорів.