Хто з українців може отримати подвійний страховий стаж
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Є одразу сім категорій працівників, яким 1 відпрацьований рік зараховують як 2
Деякі українці можуть отримати страховий стаж у подвійному розмірі. Це стосується тих, хто працював у складних, небезпечних або екстремальних умовах праці.
Згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", подвійний страховий стаж дозволяє українцям раніше виходити на відпочинок та отримувати пільги, адже вони працюють у важких умовах.
Подвійний страховий стаж передбачає, що за кожний відпрацьований рік до страхового стажу працівника зараховуватиметься одразу два роки.
Особи, що працюють на таких роботах, отримають подвійний стаж:
- Робота в особливо шкідливих умовах, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;
- Підземні роботи — шахти, рудники, метрополітени, будівництво чи обслуговування підземних комунікацій;
- Робота в екстремальних кліматичних умовах. Особи, що працюють на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;
- Окремі види військової служби. Військовослужбовці, які виконують обов’язки в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;
- Медичні працівники у важких умовах — лікарі та медичний персонал, які працюють у закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);
- Робота на водному транспорті — працівники флоту, які працюють у специфічних умовах довготривалих рейсів;
- Робота в зоні надзвичайної ситуації — ліквідація наслідків аварій, катастроф або стихійних лих.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як сплата єдиного соціального внеску впливає на пенсії в Україні.