Хто з українців може отримати подвійний страховий стаж

Є одразу сім категорій працівників, яким 1 відпрацьований рік зараховують як 2

Деякі українці можуть отримати страховий стаж у подвійному розмірі. Це стосується тих, хто працював у складних, небезпечних або екстремальних умовах праці.

Згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", подвійний страховий стаж дозволяє українцям раніше виходити на відпочинок та отримувати пільги, адже вони працюють у важких умовах.

Подвійний страховий стаж передбачає, що за кожний відпрацьований рік до страхового стажу працівника зараховуватиметься одразу два роки.

Особи, що працюють на таких роботах, отримають подвійний стаж:

Робота в особливо шкідливих умовах, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

Підземні роботи — шахти, рудники, метрополітени, будівництво чи обслуговування підземних комунікацій;

Робота в екстремальних кліматичних умовах. Особи, що працюють на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

Окремі види військової служби. Військовослужбовці, які виконують обов’язки в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

Медичні працівники у важких умовах — лікарі та медичний персонал, які працюють у закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);

Робота на водному транспорті — працівники флоту, які працюють у специфічних умовах довготривалих рейсів;

Робота в зоні надзвичайної ситуації — ліквідація наслідків аварій, катастроф або стихійних лих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як сплата єдиного соціального внеску впливає на пенсії в Україні.