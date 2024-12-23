Кому з пенсіонерів передбачено надбавку в понад 2 тис грн у 2025 році

Допомога для осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, здійснюватиметься у вигляді надбавки до пенсії й вона діятиме на період воєнного стану

В Україні на період воєнного стану заплановано виплату грошової допомоги для пенсіонерів-чорнобильців, пенсія яких не перевищує 2 тисячі гривень.

З 2025 року фінансову підтримку у вигляді надбавки до пенсії зможуть отримати деякі літні особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Її сума складає 2 360 гривень, як розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду у коментарі для "Суспільне".

Аби отримати такі виплати, особі потрібно відповідати таким умовам:

людина належить до категорії пенсіонерів, що не працюють;

особа постійно проживала в зонах безумовного і добровільного відселення в період з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.

Згідно з даними ПФУ, така допомога є тимчасовою і вона діє тільки на час воєнного стану в країні. Витрати на її фінансування передбачені в державному бюджеті на 2025 рік.

Водночас з січня 2025 року її не виплачуватимуть тим пенсіонерам, що покинули Чорнобильську зону в зазначений період або змінили адресу проживання.

"Доплата непрацюючим людям, які мешкають у зоні безумовного обов'язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що вони проживали в цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС, або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року", — пояснили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зміниться сума пенсії в Україні у наступному році.