Кому из пенсионеров предусмотрена надбавка более чем в 2 тыс грн в 2025 году

Помощь для лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, будет осуществляться посредством надбавки к пенсии и она будет действовать на период военного положения

В Украине на период военного положения запланирована выплата денежной помощи для пенсионеров-чернобыльцев, пенсия которых не превышает 2 тысяч гривен.

С 2025 года финансовую поддержку в виде надбавки к пенсии смогут получить некоторые пожилые лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Ее сумма составляет 2360 гривен, как рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда в комментарии для "Общественное".

Чтобы получить такие выплаты, лицу нужно отвечать следующим условиям:

человек относится к категории неработающих пенсионеров;

лицо постоянно проживало в зонах безусловного и добровольного отселения в период с 26 апреля 1986 по 1 января 1993 года.

Согласно данным ПФУ, такая помощь временная и она действует только на время военного положения в стране. Расходы по ее финансированию предусмотрены в государственном бюджете на 2025 год.

В то же время с января 2025 года она не будет выплачиваться тем пенсионерам, которые покинули Чернобыльскую зону в указанный период или изменили адрес проживания.

"Доплата неработающим людям, проживающим в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС, или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года", — объяснили в сообщении.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как изменится сумма пенсии в Украине в следующем году.