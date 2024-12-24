У деяких пенсіонерів можуть забрати частину виплат у 2025 році

У наступному році пенсійні виплати уріжуть одразу трьом категоріям громадян

З наступного року бюджетом України передбачено скорочення спеціальних пенсій. Це пов'язано зі великими витратами на нарахування таких виплат.

Згідно зі законом про бюджет України на наступний рік, такі зміни стосуватимуться колишніх та чинних суддів, прокурорів, а також співробітників силових структур.

Так у 2023 році на виплату спеціальних пенсій витрачали майже 100 мільярдів гривень, а у 2024 році сума може сягнути 120 мільярдів, що становить чверть бюджету на соціальну сферу (469 мільярдів гривень).

Однак поки немає інформації про те, як саме здійснюватимуть перерахунок спецпенсій. Законопроєкт має розробити Кабмін та надати його на розгляд Верховній Раді до 1 липня 2025 року.

Але про деякі зміни вже повідомили, а саме:

скасування прив'язки спецпенсій до заробітних плат або грошового забезпечення;

індексація буде проводитись на загальних підставах, як для всіх громадян;

обмеження максимального розміру спецпенсій — до 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян (зараз це 23 610 гривень).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів може отримати подвійний страховий стаж.