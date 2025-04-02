500% на все: в Сенаті США представили законопроєкт про мита на російські енергоносії

Під ударом опиняться російські нафта, газ, уран та інші енергоносії

В Сенаті США представлено законопроєкт щодо масштабних мит проти російських енергоносіїв, які можуть бути запроваджені у випадку відмови Кремля від мирних переговорів, або у разі порушення росіянами потенційної мирної угоди з Україною. Співавтори законопроєкту – республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль, під документом поставили підписи ще 50 сенаторів – по 25 від обох партій, Республіканської та Демократичної.

Законопроєкт опубліковано на сайті Сенату США. Зазначається, що документ передбачає введення мит у розмірі 500% на абсолютно усі товари з країн, які купують російські енергоносії – нафту, газ, уран, вугілля та інші.

"Панівний погляд в Сенаті полягає в тому, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна повинні припинитися зараз і бути стриманими в майбутньому. Ми отримали переважну підтримку обох партій у питанні про первинні та вторинні санкції проти Росії, які вимагають встановлення мит для країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти", – сказано у документі.

Якщо цей законопроєкт буде прийнято, держави, які купують російські енергоносії – насамперед, Китай та Індія – можуть опинитися в дуже скрутному становищі у випадку, коли продовжать купувати нафту та газ з Росії. Вдарить новий закон й по інших державах, які покладаються на постачання енергоносіїв з РФ. Мита у розмірі 500% означають знищення торгівлі, тому навряд чи покупці російських енергоресурсів будуть ризикувати торгівельними відносинами з США заради постачань з Росії.

Проте коли саме цей законопроєкт буде прийнятий, та чи виставлять його на голосування взагалі, невідомо – у документі зазначається, що тарифні обмеження, як такі, вже готові та можуть бути застосовані, оскільки "отримають переважну підтримку обох партій, якщо їх винесуть на голосування в Сенат і Палату представників".

Нагадаємо, раніше Трамп під час виступу у Білому домі заявив, що не хоче вводити нові санкції проти Росії, але зробить це, якщо Володимир Путін "не впорається зі своєю роботою". Він також знову озвучив неправдиву цифру про нібито 350 млрд доларів військової допомоги Україні, різко критикував курс Києва на вступ до НАТО й натякнув, що Україна має поступитися для досягнення миру.

Тим часом американські економісти вважають, що Трамп наразі не здатний примусити Путіна сісти за стіл переговорів та припинити війну в Україні на прийнятних для Києва умовах. Кажучи мовою самого Трампа, у Білого дому "немає карт" і йому терміново потрібен спосіб "покращити руку США". Такий спосіб існує: він або допоможе припинити війну, або допоможе США отримати багато грошей, зазначають вони. Трампу запропонували простий та вигідний план, як припинити війну в Україні.