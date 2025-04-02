Зеленський анонсував переговори щодо розміщення миротворців в Україні: коли вони відбудуться

Відповідна домовленість була укладена під час третього саміту "коаліції охочих" у Парижі

Незабаром Київ буде приймати першу зустріч країн, які готові розмістити на українській території миротворчий контингент у разі потенційного припинення війни між Україною та російським режимом. Вона відбудеться 4 квітня, домовленість про проведення зустрічі уклали під час третього саміту "коаліції охочих".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з міністром іноземних справ Німеччини Анналеною Бербок. За його словами, на зустрічі будуть присутні представники виключно військових відомств країн, і це буде "перша глибока зустріч".

"Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч у п’ятницю військових команд кількох країн, вузького кола, тих, хто готовий розмістити контингент у тому чи іншому вигляді. Тому що є сухопутна частина, є повітряна частина і є присутність на морі. Це буде перша глибока зустріч, раніше були консультації. Я думаю, ми побачимо деякі роз’яснення, деякі деталі", – сказав президент.

Зеленський додав, що базуватися зустріч представників держав буде в першу чергу на "підготовлених позиціях української сторони". Відповідна домовленість була укладена під час третього саміту "коаліції охочих" у Парижі.

Зазначимо, що Німеччина не виключає своєї участі у можливій миротворчій місії в Україні, якщо така стане результатом переговорів про припинення війни. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час зустрічі з журналістами 27 березня. Його позицію підтримав і міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Раніше "Телеграф" писав про те, що спроби Франції та Великої Британії переконати європейських партнерів у необхідності відправки військових сил в Україну наразі не знайшли широкої підтримки. Лідери країн Європи не поспішають брати на себе зобов’язання щодо участі в такій місії.