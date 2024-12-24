У некоторых пенсионеров могут забрать часть выплат в 2025 году

В следующем году пенсионные выплаты урежут сразу трем категориям граждан

Со следующего года бюджетом Украины предусмотрено сокращение специальных пенсий. Это связано с большими затратами на начисление таких выплат.

Согласно закону о бюджете Украины на следующий год такие изменения будут касаться бывших и действующих судей, прокуроров, а также сотрудников силовых структур.

Так, в 2023 году на выплату специальных пенсий тратили почти 100 миллиардов гривен, а в 2024 году сумма может достичь 120 миллиардов, что составляет четверть бюджета на социальную сферу (469 миллиардов гривен).

Однако пока нет информации о том, как именно будут осуществлять перерасчет спецпенсий. Законопроект должен разработать Кабмин и предоставить его на рассмотрение Верховной Раде до 1 июля 2025 года.

Но о некоторых изменениях уже сообщили, а именно:

отмена привязки спецпенсий к заработным платам или денежному обеспечению;

индексация будет производиться на общих основаниях, как для всех граждан;

ограничение максимального размера спецпенсий — до 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан (сейчас это 23 610 гривен).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров может получить двойной страховой стаж.