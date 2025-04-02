Церковне свято 2 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не втратити успіх

Слід дослухатися до ряду традицій та заборон

У середу, 2 квітня, православні та греко-католики відзначають пам’ять преподобного Тита чудотворця. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 15 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобний Тит Чудотворець був учнем апостола Павла та першим єпископом Криту. Він відрізнявся не тільки сильною вірою і життям за вченням Христовим, але й даром зцілення і творіння чудес. За молитвами святого Тита відбувалися неймовірні зцілення, і багато вірян зверталися до нього по допомогу у важкі моменти життя.

Що можна робити 2 квітня:

Цього дня слід молитися і просити Тита чудотворця про захист, зцілення, допомогу у важких ситуаціях;

День святого Тита пов’язаний з милосердям, тому корисно піклуватися про бідних, інвалідів і тих, хто потребує допомоги;

Можна займатися домашніми справами – легкі домашні турботи, такі як прибирання, прання, не пов’язані з важкою працею дозволені цього дня.

Що не можна робити 2 квітня:

Не можна сваритися – важливо зберігати мир у сім’ї, оскільки конфлікти можуть призвести до втрати благословення та добробуту;

Не можна займатися фінансовими справами — не рекомендується укладати угоди, брати кредити чи давати гроші у борг, оскільки це може вплинути на ваш фінансове становище у майбутньому;

Не можна виявляти жадібність і скупість — цей день пов’язаний з милосердям, тому жадібність і відмова від допомоги іншим може залучити до будинку біди;

Не рекомендується розпочинати нові проєкти, укладати угоди або приймати важливі рішення, оскільки вважається, що успіх у цей день може вас покинути.

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