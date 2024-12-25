Допомога в 6500 гривень для українців: які умови та на що можна витратити

Згідно з програмою "Зимова єПідтримка", виплату в 6500 грн можна отримати на дітей із малозабезпечених сімей та ВПО, а також особам-переселенцям з інвалідністю

На дітей із малозабезпечених сімей та родин вимушених переселенців передбачено нарахування державної допомоги у рамках програми "Зимова єПідтримка". Її сума складає 6500 грн і вона здійснюватиметься за певних умов.

У грудні 2024 року сім’ї з-поміж малозабезпечених і внутрішньо переміщених осіб отримають 6500 гривень на кожну дитину згідно з проєктом програми "Тепла зима". Про це йдеться у повідомленні від Уряд Online в Telegram.

Водночас допомога також буде надана особам з інвалідністю І групи з-поміж ВПО.

Вона буде виплачена з метою купівлі неповнолітнім теплого одягу, взуття та інших речей, які необхідні взимку. Варто зауважити, якщо теплі речі вже були куплені раніше, кошти можна буде витратити на забезпечення інших потреб.

"Уряд не обмежує батьків переліком конкретних торгових мереж чи сайтів, на яких можна придбати товари для дітей", — пояснюють у повідомленні.

Допомогу не включатимуть до середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Тобто такі виплати ніяк не впливатимуть на призначення інших видів допомоги (житлової субсидії тощо).

Зазначається, що виплати будуть нараховані автоматично.

Подробиці програми Зимової підтримки можна дізнатись на сайті e-aid.diia.gov.ua.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі ВПО можуть отримати до 20 тисяч гривень допомоги.