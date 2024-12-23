Деякі категорії ВПО можуть отримати до 20 тис грн допомоги

Переселенцям, які вирішили виїхати із зони бойових дій, передбачено виплату, але потрібно відповідати певній умові

Українці, які вимушені виїхати із зони бойових дій в інші області, можуть розраховувати на грошову допомогу у 20 тисяч гривень.

Її виплачуватимуть з метою оплати переїзду та перших місяців оренди житла, як повідомив народний депутат Павло Фролов. Виплата передбачена на перший час, поки особа шукає роботу та адаптується до нових умов.

Нараховувати грошову допомогу у 20 тисяч гривень буде благодійний фонд "Волонтерська організація Спілка Поруч" в межах проєкту "Прихисток поруч". Одною головною умовою для оформлення виплати є бажання освоїтися та знайти роботу.

Крім того, проєктом також передбачено підтримку у:

пошуку житла;

працевлаштуванні;

влаштуванні дітей до шкіл і дитячих садочків;

наданні гуманітарної допомоги, одягу, ліків, продуктів після переїзду.

Аби оформити виплату або отримати додаткову інформацію, особі потрібно звернутись до представників фонду електронною поштою ([email protected]) або за номером телефону (+380 (93) 349 8451).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній прифронтовій області надають гроші на оплату комунальних послуг.