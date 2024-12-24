Хто з українців отримати грошову допомогу від французької організації ACTED: умови

Заявникам потрібно проживати в певних областях та відповідати деяким умовам вразливості

Внутрішньо переміщені особи в Україні продовжують отримувати грошові виплати. Наразі деяким з них нарахують грошову допомогу за дотримання певних умов.

Виплату буде надавати Французька гуманітарна організація ACTED, як повідомили у Telegram-каналі. Її здійснюватимуть для жителів п'яти областей.

Хто отримає допомогу та де

Аби особі нарахували кошти, вона має підпадати під категорію вразливості:

Домогосподарства з 3 і більше дітьми до 18 років

Домогосподарства з дітьми до 2 років

Домогосподарства з вагітними жінками

Домогосподарства з людьми з інвалідністю 1 або 2 групи

Домогосподарства з людьми з тяжкими хронічними захворюваннями

Домогосподарства людей похилого віку (60+)

Домогосподарства з людьми маломобільними, які потребують стороннього догляду

Домогосподарства, очолювані жінками

Домогосподарства, очолювані батьками-одинаками

Домогосподарства, які безпосередньо постраждали від збройного конфлікту (повністю або частково зруйноване житло, поранення або втрата цивільних членів домогосподарства)

Заявникам потрібно звертатись до місцевих органів влади, аби їх включили до програми. Крім того, можна зателефонувати до колл-центру відділу грошової допомоги за номерами телефонів 0671311002, 0634535710 або 0952852984 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.

Реєстрація соціально незахищених категорій населення проводиться в наступних областях:

Харківська область: Куп’янський район, Шевченківська громада, населені пункти: Зорянське, Шевченкове; Чугуївський район, Чкалівська громада, населений пункт: Пролісне (Чкалівська);

Куп’янський район, Шевченківська громада, населені пункти: Зорянське, Шевченкове; Чугуївський район, Чкалівська громада, населений пункт: Пролісне (Чкалівська); Херсонська область: Бериславський район, Милівська громада, населені пункти: Дудчани, Качкарівка та Саблуківка;

Бериславський район, Милівська громада, населені пункти: Дудчани, Качкарівка та Саблуківка; Миколаївська область: Миколаївський район, Очаківська громада, населений пункт: Очаків;

Миколаївський район, Очаківська громада, населений пункт: Очаків; Чернігівська область: Чернігівський район, Ріпкинська громада, населений пункт: Ріпки;

Чернігівський район, Ріпкинська громада, населений пункт: Ріпки; Донецька область: Краматорський район, Святогірська громада, населені пункти: Хрестище, Адамівка, Глибока Макатиха, Микільске.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі ВПО можуть отримати до 20 тисяч гривень допомоги, але є одна умова.