Помощь в 6500 гривен для украинцев: какие условия и на что можно потратить

Согласно программе "Зимова єПідтримка", выплату в 6500 грн можно получить на детей из малообеспеченных семей и ВПЛ, а также лицам-переселенцам с инвалидностью

На детей из малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев предусмотрено начисление государственной помощи в рамках программы "Зимняя есть Поддержка" (Ред. в укр. — "Зимова єПідтримка" ). Ее сумма составляет 6500 грн и она будет осуществляться при определенных условиях.

В декабре 2024 года семьи из малообеспеченных и внутренне перемещенных лиц получат 6500 гривен на каждого ребенка согласно проекту программы "Теплая зима". Об этом говорится в сообщении от Правительства Online в Telegram.

В то же время помощь также будет предоставлена лицам с инвалидностью I группы из числа ВПЛ.

Она будет выплачена с целью покупки несовершеннолетним теплой одежды, обуви и других вещей, которые необходимы зимой. Следует заметить, если теплые вещи уже были куплены раньше, средства можно будет потратить на обеспечение других нужд.

"Правительство не ограничивает родителей перечнем конкретных торговых сетей или сайтов, на которых можно приобрести товары для детей", — объясняют в сообщении.

Помощь не будут включать в среднемесячный совокупный доход семьи. То есть, такие выплаты никак не будут влиять на назначение других видов помощи (жилищной субсидии и т.п.).

Отмечается, что выплаты будут начислены автоматически.

Подробности программы Зимней поддержки можно узнать на сайте e-aid.diia.gov.ua.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые ВПЛ могут получить до 20 тысяч гривен помощи.