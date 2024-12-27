Курс долара зросте до 10%. Коли очікувати на здорожчання валюти

У 2025 році гривня продовжить знецінюватись, але різких стрибків курсу долара не буде

Знецінення гривні у 2025 році продовжиться з такими ж темпами, як і у 2024 році. Інвестбанкір спрогнозував, що курс долара зросте ще на 5-10%.

Однак різкого здорожчання долара чекати не варто, адже Національний банк України регулюватиме процес таким чином, щоб знецінення гривні відбувалось повільно та контрольовано. Про це розповів керівник департаменту макроекономічних досліджень компанії ICU Віталій Ваврищук на Youtube.

Він пояснює, що усі зміни на ринку будуть залежати від рішень Нацбанку, які мають бути узгоджені з цілями монетарної політики з інфляційними цілями.

"Але на моє глибоке переконання, не варто очікувати різкої девальвації, не варто очікувати різких перепадів курсу гривні чи то до долара, чи то до євро, чи то до інших світових валют. Я би сказав, що приблизно ми будемо мати темпи девальвації, співставні з тими, які ми мали за результатами 2024 року", — сказав Ваврищук.

Тому інвестбанкір прогнозує, що девальвація гривні відбудеться на рівні від 5% до 10%. Такий рівень точно не створить незручностей для населення та бізнесу.

Курс долара в Україні станом на 27 грудня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 27 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,70 грн (купівля) та 42,25 (продаж). Готівковий курс — 42,16 (купівля) та 42,24 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,8447 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зросте курс долара до 42,40 гривень в кінці року в Україні.