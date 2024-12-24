Долар по 42,8 гривні вже на початку 2025 року? Прогноз від експерта

У першому кварталі 2025 року долар до гривні може становити 42-42,8

Готівковий курс долара в Україні перетнув межу і сягнув вище 42 гривень. У першому кварталі 2025 року американська валюта продовжить дорожчати й наприкінці березня показники можуть перебувати в коридорі 42-42,8 гривні.

У січні-березні наступного року курс долара може вирости в середньому на 0,8 гривні. Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, глава правління Глобус банку Сергій Мамедов у коментарі для "Фактів ICTV".

За його словами, якщо у перший місяць весни показники знаходитимуться в межах 42-42,8 гривні, то "це не вважатиметься катастрофою". Надалі таких різких стрибків не очікується і долар дорожчатиме більш повільно.

Мамедов пояснює, що на валютному ринку діє режим керованої гнучкості. За допомогою нього курс не буде різко стрибати. Крім того, Національний банк слідкуватиме за тим, аби був баланс між попитом та пропозицією.

Курс долара в Україні станом на 24 грудня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 24 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,75 грн (купівля) та 42,34 (продаж). Готівковий курс — 42,28 (купівля) та 42,35 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,991 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких межах коливатиметься курс долара на поточному тижні в Україні.