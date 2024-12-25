Чи перевищить курс долара 42 гривні в Україні наприкінці року

В кінці 2024 року банкір прогнозує, що долар може здорожчати до 42,2 гривні

На валютному українському ринку курс долара вже перевищив позначку в 42 гривні. Банкір спрогнозував, що до кінця 2024 року курс не опуститься нижче цього рівня.

На кінець поточного року курс долара, ймовірно, буде на рівні 42,2 гривні. Про це повідомив директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин у коментарі для "OBOZ.UA".

Основна стратегія Національного банку щодо повернення інфляції до цільового рівня залишилася незмінною, як каже Печерицин. За його словами, курсова політика є лише допоміжним інструментом для підтримки цієї стратегії.

Тому якщо можливо поступово та контрольовано знецінити гривню і цей процес не завадить досягненню основної мети, то він може бути реалізований для створення основних передумов аби покращити дисбаланс платіжного балансу.

"З огляду на це, ми зберігаємо наш прогноз щодо курсу гривня/долар на рівні 42,2 грн/дол. на кінець року", — спрогнозував директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку.

Курс долара в Україні станом на 25 грудня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 25 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,75 грн (купівля) та 42,35 (продаж). Готівковий курс — 42,15 (купівля) та 42,25 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,9875 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може курс долара в кінці наступного року в Україні сягнути 48 гривень. Таким прогнозом поділився кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.