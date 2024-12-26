Долар по 42,40 вже до кінця року? Як коливатиметься курс на цьому тижні

Експерт прогнозує девальвацію гривні, тому курс долара на цьому тижні перебуватиме в коридорі 42,25-42,40 гривень

Упродовж 26-29 грудня курс долара на валютному ринку точно триматиметься понад позначку в 42 гривні. Експерт пояснює, що багато чого залежатиме від офіційного курсу.

Зміни на валютному ринку протягом поточного тижня залежать від офіційного курсу, який виставить Національний банк України. Найбільш ймовірно, що показники сягнуть позначки 42 гривні, як спрогнозував член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

За його словами, середній готівковий курс буде коливатись в межах 42,25-42,40 гривень.

Курс долара в Україні станом на 26 грудня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 26 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,75 грн (купівля) та 42,30 (продаж). Готівковий курс — 42,15 (купівля) та 42,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,8623 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може курс долара в Україні вирости до 42,8 гривні вже на початку 2025 року. Експерт також пояснив, що на ринку діє режим керованої гнучкості, а Нацбанк слідкує за балансом між попитом та пропозицією.