Надбавка до пенсії: хто може отримати доплату за понаднормовий стаж і яка її сума

Аби отримати надбавку за понаднормовий стаж, українцю потрібно мати понад 30 та 35 років стажу (для жінок та чоловіків)

В Україні громадяни, що пропрацювали понад норму страхового стажу, розраховують на надбавки. За кожен повний рік виплата за віком має збільшитись на 1% від обчисленого розміру пенсії.

Понаднормовим стажем вважається — більше 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок. Про це нагадав Пенсійний фонд України.

Тож за кожен рік страхового стажу для пенсій, призначених до 01.10.2011 року, понад 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, виплата збільшується на 1%. Те саме стосується і тих, хто напрацював понад 30 та 35 років.

Варто зауважити, що надбавка до виплати не може бути вищою за мінімальний розмір пенсії за віком.

Мінімальна пенсія для українців, що мають понад 30 та 35 років стажу (жінки та чоловіки відповідно), а для виплат, що були встановлені до 01.10.2011 року — 20 та 25 років, складає прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що впливає на суму майбутньої пенсії та за яких умов вона буде вищою.