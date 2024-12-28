Гривня падатиме, долар зросте: що прогнозують на перше півріччя 2025

Скільки коштуватиме долар одразу після Нового року і не тільки у прогнозах фахівців

Гривня у 2025 році не зміцнішає, попри підтримку іноземних партнерів. Економісти впевнені в цьому, адже це відбувається через те, що Україна занадто мало експортує порівняно з імпортом.

На 2025 рік економісти дають різні прогнози, та всі вони сходяться в одному — закладений у держбюджеті курс у 45 грн за долар, іноземна валюта не перескочить, принаймні у першому півріччі.

Начальник департаменту казначейства Глобус банку Тарас Лєсовий вважає, що в січні курс становитиме 41,8-42,1 грн/дол. Вже до кінця березня вартість іноземної валюти зросте до 42-42,3 грн/дол. Мова про офіційний курс.

Економіст Данило Монін також дотримується думки про падіння гривні. Згідно з його прогнозом, курс у першому півріччі становитиме 42 — 43 грн/дол. Ймовірно, готівковий курс може бути традиційно вищий.

Станом на 28 грудня курс долара в банках 41,7/42,25 грн за USD, готівковий 42,25/42,30 грн/дол. Вартість долара останніми днями пішла в ріст. Залежно від банку та міста, вартість валюти може коливатися.

Середній курс долара в Україні на 28 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав, що курс долара може зрости на кількадесят копійок вже найближчими днями. Зростання прогнозують щонайменше до кінця грудня.