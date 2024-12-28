Гривна будет падать, доллар вырастет: что прогнозируют на первое полугодие 2025 года

Сколько будет стоить доллар сразу после Нового года и не только в прогнозах специалистов

Гривна в 2025 году не укрепляется, несмотря на поддержку иностранных партнеров. Экономисты уверены в этом, ведь это происходит потому, что Украина слишком мало экспортирует по сравнению с импортом.

На 2025 год экономисты дают разные прогнозы, и все они сходятся в одном — заложенный в госбюджете курс в 45 грн за доллар, иностранная валюта не перескочит, по крайней мере, в первом полугодии.

Начальник департамента казначейства Глобус банка Тарас Лесовой считает, что в январе курс будет составлять 41,8-42,1 грн/долл. Уже к концу марта стоимость иностранной валюты вырастет до 42-42,3 грн/долл. Речь об официальном курсе.

Экономист Даниил Монин также придерживается мнения о падении гривны. Согласно его прогнозу, курс в первом полугодии составит 42—43 грн/долл. Вероятно, наличный курс может быть традиционно выше.

На 28 декабря курс доллара в банках 41,7/42,25 грн за USD, наличный 42,25/42,30 грн/долл. Стоимость доллара в последние дни пошла в рост. В зависимости от банка и города стоимость валюты может колебаться.

Средний курс доллара в Украине на 28 декабря

Ранее "Телеграф" рассказывал, что курс доллара может вырасти на несколько десятков копеек уже в ближайшие дни. Рост прогнозируют, по меньшей мере, до конца декабря.