Світовий банк надав Україні перші кошти за рахунок заморожених активів РФ: яка сума передана

Україна отримала мільярд доларів за рахунок заморожених активів російського режиму

Світовий банк 18 грудня схвалив передачу Україні 2,05 млрд доларів США. Половина з цих грошей вперше надається Україні з фонду, який поповнюється за рахунок прибутків від заморожених активів російського режиму.

Про це сказано в офіційному повідомленні Світового банку. Зазначається, що гроші призначені для підтримки фінансової стабільності України, здійснення необхідних реформ та сприяння інвестиціям в країну.

"Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила програму політики розвитку (DPO) для України з метою зміцнення основи економічної політики для сталого зростання та покращення фінансової стабільності", – сказано у повідомленні.

Сума, яку виділили у Світовому банку, розбита на дві частини: 1,05 млрд доларів надається з використанням ресурсів МБРР за підтримки Японії та Великої Британії. Ще мільярд доларів виділяється Фондом сприяння ресурсам для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF), який акумулює надходження від заморожених активів Росії.

Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога. Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення кредиту для України у розмірі до 35 млрд євро. Гроші підуть із податків за надприбутками від заморожених активів Росії. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Велика Британія в рамках цієї ж програми надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Ці кошти підуть на закупівлю необхідного військового обладнання.

24 жовтня президент США Джозеф Байден підтвердив надання Україні 20 мільярдів доларів у рамках кредиту на 50 мільярдів. Кредит гарантований замороженими активами Росії, буде погашатися за рахунок доходів від них та є нагадуванням так званому "президенту" Володимиру Путіну, що він не переможе.