Залишилось мало часу: кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію до кінця року

До кінця року оновити дані для продовження пенсії повинні літні особи за кордоном, але у певних країнах

Пенсіонери мають проходити ідентифікацію, аби їм продовжили їх виплати. Це стосується і тих, хто проживає за кордоном — вони мають оновити дані до кінця поточного року.

Щороку літні особи, що отримують пенсію і проживають за кордоном, мають проходити ідентифікацію. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

"Україна уклала низку міжнародних договорів з питань соціального (пенсійного) забезпечення, якими регулюється, зокрема, порядок виплати пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон", — повідомили у фонді.

Це стосується українців пенсійного віку, що перебувають в Іспанії, Латвії, Литві, Естонії, Словаччині, Чехії, Болгарії, Португалії та Польщі.

Кожна з цих країн вираховує та виплачує пенсію за страховий стаж, що був напрацьований на своїй території. Водночас страховий стаж, який було отримано в іншій країни, враховується тільки для визначення права на пенсію.

Як нараховується виплата

Пенсія здійснюється щоквартально за допомогою переказів на особові рахунки літніх осіб, що відкриті:

у банках країн проживання;

або через компетентний орган договірної держави.

Тому, пенсіонери, що отримують виплати та проживають в цих країнах, щороку до 31 грудня повинні надсилати до ПФУ заповнений і офіційно засвідчений документ "Підтвердження факту, що особа є живою".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2025 році деякі пенсіонери можуть залишитись без виплати.