Залишилось мало часу: кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію до кінця року
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До кінця року оновити дані для продовження пенсії повинні літні особи за кордоном, але у певних країнах
Пенсіонери мають проходити ідентифікацію, аби їм продовжили їх виплати. Це стосується і тих, хто проживає за кордоном — вони мають оновити дані до кінця поточного року.
Щороку літні особи, що отримують пенсію і проживають за кордоном, мають проходити ідентифікацію. Про це повідомив Пенсійний фонд України.
"Україна уклала низку міжнародних договорів з питань соціального (пенсійного) забезпечення, якими регулюється, зокрема, порядок виплати пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон", — повідомили у фонді.
Це стосується українців пенсійного віку, що перебувають в Іспанії, Латвії, Литві, Естонії, Словаччині, Чехії, Болгарії, Португалії та Польщі.
Кожна з цих країн вираховує та виплачує пенсію за страховий стаж, що був напрацьований на своїй території. Водночас страховий стаж, який було отримано в іншій країни, враховується тільки для визначення права на пенсію.
Як нараховується виплата
Пенсія здійснюється щоквартально за допомогою переказів на особові рахунки літніх осіб, що відкриті:
- у банках країн проживання;
- або через компетентний орган договірної держави.
Тому, пенсіонери, що отримують виплати та проживають в цих країнах, щороку до 31 грудня повинні надсилати до ПФУ заповнений і офіційно засвідчений документ "Підтвердження факту, що особа є живою".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2025 році деякі пенсіонери можуть залишитись без виплати.