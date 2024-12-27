Заберуть і не спитають: у 2025 деякі пенсіонери можуть залишитись без виплати

Гроші з карток у наступному році можуть забрати у двох категорій пенсіонерів

У 2025 році у деяких пенсіонерів можуть забирати їх кошти із рахунків. Це стосуватиметься тих, хто не користуватиметься фінансами або не пройде ідентифікацію.

У наступному році для літніх осіб діятимуть зміни, згідно зі статтею 41 проєкту бюджету. Про це мовиться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Зазначається, що уряд пропонує вилучати кошти з банківських карток у пенсіонерів, які не використовують їх або не пройшли ідентифікацію, а саме:

осіб, які не використовували рахунок протягом 12 місяців: якщо з рахунку не знімали кошти, не здійснювали перекази або безготівкові розрахунки, залишок коштів буде повернуто до Пенсійного фонду України (ПФУ);

громадян зі статусом ВПО до 24 лютого 2022 року, які не пройшли фізичної ідентифікації протягом шести місяців.

Але варто зауважити, що такі нововведення стосуються ВПО, які оформили цей статус на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що впливає на розмір майбутньої пенсії та за яких умов вона буде вищою.