Осталось мало времени: кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию до конца года

До конца года обновить данные для продления пенсии должны пожилые лица за границей, но в определенных странах

Пенсионеры должны проходить идентификацию, чтобы им продлевали их выплаты. Это касается и проживающих за рубежом — они должны обновить данные до конца текущего года.

Ежегодно пожилые лица, получающие пенсию и проживающие за границей, должны проходить идентификацию. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

"Украина заключила ряд международных договоров по вопросам социального (пенсионного) обеспечения, которыми регулируется, в частности, порядок выплаты пенсий гражданам, выехавшим на постоянное проживание за границу", — сообщили в фонде.

Это касается украинцев пенсионного возраста, которые находятся в Испании, Латвии, Литве, Эстонии, Словакии, Чехии, Болгарии, Португалии и Польше.

Каждая из этих стран рассчитывает и выплачивает пенсию за страховой стаж, наработанный на своей территории. В то же время страховой стаж, полученный в другой стране, учитывается только для определения права на пенсию.

Как начисляется выплата

Пенсия осуществляется ежеквартально посредством переводов на лицевые счета пожилых лиц, которые открыты:

в банках стран проживания;

или через компетентный орган договорного государства.

Поэтому пенсионеры, получающие выплаты и проживающие в этих странах, ежегодно до 31 декабря должны посылать в ПФУ заполненный и официально заверенный документ "Подтверждение факта, что лицо живое".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в 2025 году некоторые пенсионеры могут остаться без выплаты.