Говорили понад три години: Лекс Фрідман розповів, коли вийде подкаст з Зеленським

Поки невідомо, якою мовою буде подкаст

Популярний американський подкастер Лекс Фрідман приїхав до України та поговорив із президентом Володимиром Зеленським. Їхній діалог буде оприлюднено 6 січня.

Про це повідомив Фрідман у соцмережі X. За його словами, у них була "чудесна розмова".

"Епізод подкасту має вийти у понеділок. Тривалість понад 3 години", — написав він.

Інших деталей подкастер не повідомив. Варто зазначити, що раніше він пропонував Зеленському провести розмову російською мовою, проте наразі невідомо, чи український лідер прийняв його пропозицію.

Лекс (Олексій) Фрідман є відомим американським подкастером, вченим та дослідником у галузі штучного інтелекту. Однак найбільшу популярність він все ж таки отримав через свої розмови з багатьма лідерами думок, вченими та іншими відомими особистостями. Серед них були президент США Дональд Трамп, репер Каньє Вест, мільярдер Ілон Маск, засновник Facebook Марк Цукерберг та багато інших.

Фрідман часто висловлювався проти війни загалом, але привселюдно не підтримував ні Україну, ні Росію. На його канал у YouTube підписано майже 4,5 мільйона людей.

Про приїзд Фрідмана до Києва стало відомо 26 грудня, коли він повідомив про те, що побував у Бабиному Яру.