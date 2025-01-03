Нога ціла: у Полтаві поліція відкрила кримінальні провадження проти військовослужбовця ТЦК й цивільного

Достовірної інформації щодо стану здоров’я 33-річного цивільного Роман Істомін не має

У четвер, 2 січня, о 7:30 на поліцейський номер 102 з вулиці Гожулівської у Полтаві надійшло одразу два виклики. Обидва чоловіки, які телефонували, заявили про те, що вони зазнали травмувань під час конфлікту.

При виїзді на місце події оперативники з’ясували, що учасники інциденту — місцевий 33-річний мешканець та 42-річний військовослужбовець ТЦК та СП.

За деякий час у соціальних мережах з’явилося емоційне відео, зняте однією зі свідків, уже після "гарячої фази" конфлікту. На ньому видно, що цивільний чоловік лежить на землі, а поряд знаходяться люди у військовій формі та балаклавах і співробітники поліції. На місце сутички під’їхала бригада екстреної медичної допомоги.

Пішли чутки, що військовий зламав цивільному ногу.

Жінка, що була кадром, лаялася матом. З її вуст звучали образливі слова на адресу ТЦКашників та поліціянтів, котрі, на її думку, ганблять форму й не хочуть воювати. За деякими даними, вона втратила на війні чоловіка.

Бригада екстреної медичної допомоги доставила обох учасників конфлікту до першої міської лікарні, де їм діагностували легкі тілесні ушкодження у вигляді гематом. Перелом ноги у 33-річного чоловіка не підтвердився.

"За цим фактом підрозділом дізнання, за процесуального керівництва прокуратури, відкриті два кримінальні провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Поліція встановлює обставини події", — сказано в офіційному повідомленні Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

3 січня начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу розповів деталі конфліктної ситуації.

За його словами, група військовослужбовців ТЦК підійшла до чоловіка призивного віку, щоб перевірити його військово-облікові документи. Той, відступивши пару кроків назад, з розмаху вдарив одного з військовослужбовців в обличчя й повалив на землю. Двоє інших напарників потерпілого відтягнули від нього порушника й тримали його, оскільки той поводився дуже агресивно.

— Старший групи оповіщення викликав слідчо-оперативну групу. Тим часом почали збиратися перехожі. Вони, побачивши, що військовослужбовці тримають чоловіка у цивільному одязі, взялися абсолютно безпідставно їх звинувачувати. Між тим нападник розповідав присутнім, що він нікого не бив, тоді як військові зламали йому ногу, — розповів Роман Істомін.

У військовослужбовця ТЦК медики діагностували забій м'яких тканин обличчя та гомілки.

Він був мобілізований у листопаді 2022 року, виконував бойові завдання в районі Білогорівки на Донеччині. Після 4-х отриманих контузій отримав висновок ВЛК про обмежену придатність і в кінці 2023 року був переведений до ТЦК для подальшого проходження служби.

Старший групи оповіщення — офіцер, який добровільно став на захист України з першого дня повномасштабної війни, воював під Авдіївкою. Після поранення також був визнаний ВЛК обмежено придатним і переведений для продовження служби в ТЦК.

Достовірної інформації щодо стану здоров’я 33-річного цивільного Роман Істомін не має, але йому достеменно відомо, що через годину нападник вийшов з лікарні без милиць і взагалі без видимих ознак травми ноги. Перелом ноги це тілесне ушкодження середньої тяжкості, а кримінальне провадження відкрите за статтею "легкі тілесні ушкодження". Тобто, інформація, що розповсюджується у соцмережах, є брехнею.

На військовому обліку, як з’ясувалося, чоловік не перебуває.

— На жаль, факти образ військових у воюючій країні фіксуються ледь не щодня, — резюмував речник обласного ТЦК та СП. — Населення принижує військовослужбовців, які їх захищають, вигадує всілякі фейки, допомагаючи цим ворожій пропаганді. Водночас я раджу фіксувати можливі факти неправомірних дій військових, але не викладати їх у соцмережах, а надсилати до правоохоронних органів для реагування.

Роман Істомін повідомив також, що за цим фактом Полтавський обласний ТЦК та СП подав три звернення: до СБУ, Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони щодо нападу на військового та щодо поширення неправдивої інформації, яка перешкоджає законній діяльності ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що у Сумах 1 січня поховали 40-річного чоловіка, який загинув 29 грудня 2024 року після візиту до обласного ТЦК та СП. Причиною смерті стала черепно-мозкова травма.