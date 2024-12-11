Які основні та додаткові виплати передбачені в грошовому забезпеченні військових

Нарахування таких виплат передбачено законодавством

У кожного військовослужбовця в Україні повинні бути щомісячні виплати грошового забезпечення. В них входять основні та додаткові нарахування.

Своєю чергою додаткові виплати поділяються на щомісячні та одноразові. Про це повідомила пресслужба Міністерство оборони України.

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з двох категорій виплат, а саме:

основних:

посадовий оклад; оклад за військовим званням; надбавку за вислугу років.

додаткових:

підвищення посадового окладу для військових, що проходять службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний; надбавки, які призначаються за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання, а також для військовослужбовців-донорів; доплати за здобутий науковий ступінь чи отримане вчене звання; винагороду військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту; винагороду за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду), а саме щомісячна виплата у 2350 гривень для курсантів вищих військових навчальних закладів; щомісячна премія, сума якої коливається від 15 до 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військові можуть вирахувати своє грошове забезпечення.