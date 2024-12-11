Які основні та додаткові виплати передбачені в грошовому забезпеченні військових
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Нарахування таких виплат передбачено законодавством
У кожного військовослужбовця в Україні повинні бути щомісячні виплати грошового забезпечення. В них входять основні та додаткові нарахування.
Своєю чергою додаткові виплати поділяються на щомісячні та одноразові. Про це повідомила пресслужба Міністерство оборони України.
Грошове забезпечення військовослужбовців складається з двох категорій виплат, а саме:
- основних:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- надбавку за вислугу років.
- додаткових:
- підвищення посадового окладу для військових, що проходять службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;
- надбавки, які призначаються за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання, а також для військовослужбовців-донорів;
- доплати за здобутий науковий ступінь чи отримане вчене звання;
- винагороду військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
- винагороду за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду), а саме щомісячна виплата у 2350 гривень для курсантів вищих військових навчальних закладів;
- щомісячна премія, сума якої коливається від 15 до 30 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військові можуть вирахувати своє грошове забезпечення.