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Які основні та додаткові виплати передбачені в грошовому забезпеченні військових

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Військова техніка
Військова техніка. Фото Генштаб ЗСУ

Нарахування таких виплат передбачено законодавством

У кожного військовослужбовця в Україні повинні бути щомісячні виплати грошового забезпечення. В них входять основні та додаткові нарахування.

Своєю чергою додаткові виплати поділяються на щомісячні та одноразові. Про це повідомила пресслужба Міністерство оборони України.

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з двох категорій виплат, а саме:

  • основних:
  1. посадовий оклад;
  2. оклад за військовим званням;
  3. надбавку за вислугу років.
  • додаткових:
  1. підвищення посадового окладу для військових, що проходять службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;
  2. надбавки, які призначаються за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання, а також для військовослужбовців-донорів;
  3. доплати за здобутий науковий ступінь чи отримане вчене звання;
  4. винагороду військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
  5. винагороду за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду), а саме щомісячна виплата у 2350 гривень для курсантів вищих військових навчальних закладів;
  6. щомісячна премія, сума якої коливається від 15 до 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військові можуть вирахувати своє грошове забезпечення.

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#Виплати #Грошове забезпечення #Виплати військовим