Відомий російський соціолог-опозиціонер Ігор Ейдман про те, що Україна може відстояти свою незалежність лише на полі бою:

Шляхом Черчілля

Черчілль говорив у травні 1940 (це була перша його промова в якості прем’єр-міністра): "Нас чекає важке випробування. На нас чекають багато довгих місяців боротьби та страждань. Ви запитаєте, який наш курс? Я відповім: наш курс у тому, щоб вести війну на морі, на землі та в повітрі, з усією нашою силою і з усією силою, яку дасть нам Бог; вести війну проти жахливої ​​тиранії, яка перевершує будь-які приклади з темної та плачевної історії людських злочинів. У цьому полягає наш курс. Ви запитаєте, яка наша ціль? Я відповім одним словом: перемога, перемога за будь-яку ціну, перемога попри всі жахи, перемога, яким би довгим і важким не був до неї шлях; бо без перемоги нам не вижити".

Позаду Велика Британія мала майже два роки принизливих поразок, попереду — ще понад два роки військових невдач, а саме в цей момент німці громили англійців у Франції. Незабаром Франція впала, і Велика Британія залишилася більш ніж на рік наодинці проти гітлерівської Німеччини. Нацисти вели з Великою Британією повітряну війну на знищення і спочатку контрудари британців не могли навіть близько зрівнятися за руйнівною силою з німецькими атаками. Однак Велика Британія подолала всі труднощі, перемогла гітлерівську "жахливу тиранію" та захистила свою свободу та гідність.

Чи перемогла б Велика Британія, якби чекала миру від Гітлера чи сподівалася, що її захистить Рузвельт, чи дозволила б капітулянтам волати про те, що все втрачено і поразка неминуча? Впевнений, що ні. Британці перемогли, бо, попри тимчасові невдачі, вірили у перемогу та змогли мобілізувати для неї всі свої ресурси.

Військова і зовнішньополітична ситуація в України зараз набагато краще, ніж була тоді у Великої Британії. Військові невдачі локальні. У 2024 році, попри всі зусилля, Росія таки не змогла відбити звільнені українцями у 2022 році території та навіть частину власної Курської області.

Поразки спочатку трапляються в головах, а потім приходять на поле бою. Безліч нібито проукраїнських голів говорять про неминучість поступок Путіну, або чекають порятунку від Трампа, або сподіваються на якусь чудову зупинку війни по щучому, тобто трампучому велінню. Однак, нічого цього не буде. Путіну потрібна капітуляція України, будь-яка імітація якогось мирного процесу буде лише димовою завісою для прикриття ескалації російської агресії. Вижити Україна може, тільки перемігши путінську Росію, і це завдання реальніше, ніж те, що стояло у 1940 році перед Черчиллем. Слава Україні!

Джерело: Facebook Ігоря Ейдмана