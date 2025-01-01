Какую доплату в январе могут получить военные за выполнение задач

Если военные выполняют определенные задачи, то им предусмотрено начисление доплаты в 30 тысяч гривен в расчете на месяц

Военные, выполняющие задачи в опасных условиях вне районов ведения боевых действий, могут получить до 30 тысяч гривен выплаты.

Согласно приказу Минобороны "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", до 30 тысяч гривен насчитают бойцам, выполняющим боевые (специальные) задания согласно боевым приказам раз в месяц, в частности, если они проводят разминирование территорий.

При каких обстоятельствах военным предусмотрена такая выплата

Военные могут получить до 30 тысяч гривен, если выполняют задания по приказам или распоряжениям:

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины сил обороны государства;

по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, которые возлагаются на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления ГССТ;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генштаба ВСУ, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по разминированию (выявление, обезвреживание и уничтожение) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Минобороны;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры — воинскими частями и подразделениями ДССТ).

Кроме того, согласно приказу военнослужащим, которые в установленном законодательством порядке командированы для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе в состав сельских (поселковых), городских, районных и областных военных администраций, на территории (или части этой территории), осуществление полномочий которых ведутся военные (боевые) действия, и выполняют боевые (специальные) задачи, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн.

Ранее "Телеграф" писал о том, когда военным выплачивают денежное обеспечение и почему его могут задержать.