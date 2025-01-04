Росіяни просунулися на Донеччині, а ЗСУ утримують позиції у Курській області, - ISW (карти боїв)

Тривають тяжкі бої

Триває 1046-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, вони просунулися в Донецькій області. На інших ділянках фронту поступу ворога не зафіксовано.

За оцінками Американського інституту вивчення війни (ISW), російська армія мала просування поблизу Покровська, Курахового та Вугледара. В Курській області Росії, де триває операція Сил оборони України, росіяни штурмують так званий "український" виступ, проте 2-3 січня лінія фронту там не змінилася.

За даними аналітиків, росіяни просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 січня, свідчать, що російські війська мали просування на північ від Новогродівки (на південний схід від Покровська) і вздовж траси Т-05-15 Покровськ-Новотроїцьке шосе на північний схід від Шевченка (на південь від Покровська).

Окупанти наступали під самим Покровськом. Також бої тривали на схід від Покровська в районі Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська — Даченське, Шевченка, Зелене, Новий Труд; і на південний захід від Покровська біля Піщаного, Звірового, Солоного, Котлиного, Успенівки, Нововасилівки.

Також російські війська мали просування поблизу Курахового. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська, ймовірно, нещодавно повністю відступили від Курахівської ТЕС на захід від Курахового, а росіяни захопили Шевченко (на північний захід від Курахового).

Є просування ворожої армії також на північний захід від Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в полях на південь від Розлива (на північний захід від Вугледара).

Як повідомляв "Телеграф", аналітики підрахували, скільки квадратних кілометрів української землі росіяни захопили у 2024 році. Вони окупували частини п'яти областей.