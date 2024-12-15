В Україні з’явиться нова допомога для військових

Українським військовим спростять доступ до занять спортом

Україна готує для ветеранів новий проєкт підтримки Йдеться про спрощення доступу до занять спортом.

Про це розповіла заступник голови Мінветеранів у справах європейської інтеграції Руслана Величко-Трифонюк. Її слова пролунали в ефірі єдиного марафону новин.

"Ми внесли зміни до закону України про фізичну культуру і спорт, які вже проходять комітети у Верховній Раді. Також працюємо над експериментальним проєктом, щоб наші хлопці, наші ветерани й ветеранки отримували щоквартальну допомогу, яку можна буде спрямувати на відвідування різноманітних спортивних залів", — розповіла вона.

За її словами, це дозволить ветеранам відволіктися від стресу та підтримувати соціальну активність.

Нагадаємо, в Україні продовжують виплачувати допомогу від держави у розмірі 1000 гривень, яка надається у рамках програми "Зимова єПідтримка". Оформити її можна буде до кінця зими, а виплачується допомога протягом 10 робочих днів із моменту оформлення.

Також "Телеграф" розповідав, які ще програми підтримки анонсував Володимир Зеленський та кому вони будуть доступні.